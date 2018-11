Arriva in radio e digitale venerdì 16 novembre La verità, nuovo singolo di Vasco Rossi che il 23 novembre viene reso disponibile anche in vinile 45 giri. Top secret fino a oggi, il singolo vuole essere fin dal titolo una provocazione che prende corpo in tre minuti e mezzo di metafore tra realtà, confusione e isteria moderna.

Grande osservatore della società e dei suoi cambiamenti, il suo sguardo è disincantato e fortemente ironico/feroce. Il linguaggio del provok-autore è se vogliamo teatrale, c’è da scommettere che in concerto pungerà. Ai suoi followers Vasco commenta così, nel suo personale stile canzone:

«La verità fa male, la verità si sposa! Sposi la verità oppure sposi la menzogna! Sai da che parte stai? La verità disturba sempre un po’ qualcosa..quando arriva..silenziosa.. E non è vestita mai di rosa…Non è una signora! Sei sicuro di volerla conoscere?

Di poterla sostenere o sopportare!! E se poi la verità fosse un errore? La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice…da duce? La verità è la televisione? O Instagram o Facebook? La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli, si ascoltano psicologi. E ognuno sa chi è stato O chi sarà?

Queste sono le domande…tante… che la canzone fa. Naturalmente non dà risposte, unica cosa certa, si finisce sempre per sposare “una” verità!» Il singolo è stato scritto dal Blasco con Roberto Casini ed è stato arrangiato dal Maestro Celso Valli. Ad accompagnare il brano il nuovo videoclip, che mette al centro gli “occhi”. Occhi che osservano, ascoltano, sentono, toccano e parlano.

Intanto continuano le vendite record per i prossimi live a Milano (1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno San Siro). Qui le info sui biglietti.