Jovanotti in mostra: il 17 e 18 novembre allestimento a Milano, poi il DVD live

Weekend con Jovanotti? Non è un sogno – o almeno, non lo è del tutto. Dopo aver coinvolto oltre 600mila persone con un tour nei palasport che ha contato 67 date in tutta Italia, l’artista va in mostra per due giorni a Milano. Canon, infatti, firma la speciale esposizione Lorenzo Live Analogico e digitale, che raccoglie gli scatti di Leandro Emede, fotografo e regista del nuovo dvd Oh, Live! in uscita il 30 novembre.

«Riuscire a “catturare” una buona immagine di Lorenzo sul palco non è per niente facile – ha dichiarato Leandro Emede – Chi ha visto un concerto di Jovanotti sa che non si risparmia sul palco e tra corse e balli forsennati è difficilissimo avere uno scatto a fuoco. Ma Lorenzo sa essere unico anche quando sta davanti alla macchina fotografica, la sua energia travolgente supera il singolo scatto e arriva come un treno.»

In mostra sono esposte 40 gigantografie (2mx2m) delle foto inedite scattate durante il Jovanotti Live 2018 dello show. Le foto sono realizzate in parte in digitale e in parte su pellicola e sono visibili presso l’Area Pergolesi sabato 17 novembre alle ore 16 e per l’intera giornata di domenica 18 (ingresso libero).

Alla mostra è anche possibile prenotare il libro fotografico del tour – composto di 100 pagine con oltre 150 fotografie in A3 su carta fotografica – e acquistare la stampa in edizione limitata e numerata degli scatti esposti attraverso stampanti ad altissima qualità.