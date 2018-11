In radio e su Spotify dal 16 novembre e in download digitale dal 23 novembre, Marginale è il nuovo singolo di Danti feat. Colapesce prodotto da Michele Canova. Attraverso giochi di immagini, Danti racconta l’incontro con una donna speciale capace di abbagliare la notte con la sua luce così da far apparire tutto il resto di minore importanza.

Pur mantenendo la cifra stilistica di un linguaggio diretto che caratterizza l’artista milanese da sempre, nel brano emergono anche sonorità pop, più lontane dal sound dance e urban.

TESTO

[Danti]

Non parlo bene inglese

Scusa, tu di dove sei? Qual’è il paese?

Tanto c’è Google Translate e tu mi prendi in giro

Io fisso la tua bocca rossa di vino

Lacrime di vodka sul tuo viso

Troppa luce in questo locale, sembra San Siro

C’è un problema non riesco a capire

O forse è mattino

O sei tu che illumini tutto e…

[Colapesce]

Non ti riesco a guardare senza gli occhiali da sole e

e Tutto il resto è marginale

È una botta di luce che fa quasi male e

non ti riesco a guardare

E tutto il resto è marginale

È marginale

[Danti]

Non parlo bene inglese e neanche più italiano

dopo mezzo bar insieme alla fine ci capiamo

Questa macchina è un rottame, con te dentro sembra nuova

distruggo l’autostrada

Sono un pazzo al fianco di una supernova

e intanto la radio che passa, luce a San Siro

troppa luce non riesco a guidare

È quasi mattino o sei tu che sei troppo vicino e …

[Colapesce]

Non ti riesco a guardare senza gli occhiali da sole e

e Tutto il resto è marginale

È una botta di luce che fa quasi male e

non ti riesco a guardare senza gli occhiali da sole e

e tutto il resto è marginale

È una botta di luce che fa quasi male e

Non ti riesco a guardare

E tutto il resto è marginale

Non ti riesco a guardare

E tutto il resto è marginale

È marginale