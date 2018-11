The show must go on, si dice a proposito dell’ineluttabilità con cui lo spettacolo – che sia sullo schermo o nella vita – non debba mai fermarsi. Eppure infrangere schemi e interrompere i copioni si può e, in certi casi, si deve fare: a insegnarcelo in maniera ficcante è stato il film The Truman Show dalla cui narrazione prende spunto il nuovo album di Shade, intitolato Truman.

«Ho sempre fatto di testa mia», racconta il rapper, ma anche doppiatore, attore e presentatore, che con i suoi singoli ha finora collezionato oltre 60milioni di streaming. In uscita il 16 novembre, l’album è la scaletta di uno spettacolo irriverente e ironico, con cui Shade demistifica lo show business e una società costruita come un monitor tv.

Fil rouge del progetto è la voce di Vito che a mo’ di istrionico narratore recita e canta collegando, così, ogni brano all’altro. Tante, e non scontate, le collaborazioni che aprono lo sguardo su diverse sfaccettature dell’artista in un impasto di suoni e approcci che riescono a esaltare sia il “padrone di casa” sia l’ospite.

Ecco, allora, il duetto sognante con Emma Muscat (il nuovo singolo Figurati noi) e quello ruvido con Nitro, passando per i featuring con J-Ax, Federica Carta, Grido e Bouchra. Un bel puzzle, di cui Shade ammette: «Scegliere un brano preferito? Impossibile! No, davvero è come dire se preferisci mamma o papà, zia o zio, con tutti lì schierati davanti!

Sicuramente, sono molto legato a Irraggiungibile perché è entrata nel cuore delle persone e generare emozioni emoziona anche me. Ma sono felice anche del feat. con J-Ax: mi sembra ieri che lo ascoltavo alle elementari. Collaborare con lui è stato un sogno.» Scopri che cosa Shade ci ha raccontato in questa nostra intervista video.

In attesa degli appuntamenti dal vivo nel 2019, Shade presenta Truman e incontra i fan negli store delle principali città italiane: