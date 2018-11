Måneskin: Tour Europeo 2019, date e location

I Måneskin, dopo la pubblicazione del nuovo album Il ballo della vita, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten e che ha ottenuto la certificazione oro in una sola settimana, e dopo aver iniziato a girare l’Italia con il loro tour autunnale, sold out in tutte le quindici date nei più importanti club della penisola, annunciano oggi i concerti della loro prima tournée europea.

Da febbraio 2019 li vedrà protagonisti sui palchi di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania.Scopri tutti i prezzi e i dettagli su vivoconcerti.com. Di seguito date e location.

CALENDARIO DATE TOUR EUROPEO – FEBBRAIO 2019: