Davide Petrella: online il video di ‘Lunapark’, le date del tour

È disponibile online, sul canale di Warner Music Italy, il video di Lunapark, nuovo brano di Davide Petrella estratto da Litigare (uscito l’8 giugno scorso). La clip – con la regia di bendo – si serve della metafora del Lunapark come immagine di una felicità perduta, nel tempo e nei ricordi a gravità zero.

Uno stato d’animo che si lascia scivolare addosso il presente, come acqua sulla pelle, per concedersi un attimo di riflessione, ascoltando il proprio battito, inscatolando suoni e luci, per riflettere. Intanto, continua il tour di Petrella in tutta la Penisola, ecco le prossime date live: