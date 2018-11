«Icona è un disco positivo, i messaggi lo sono e anche il titolo»: così Baby K introduce il suo nuovo album, in uscita venerdì 16 novembre con dieci tracce fra rap, pop, hip hop sotto il vessillo delle atmosfere urban. «È una riflessione su quello che significa essere icone nell’era di internet, su quanto i social influiscano su tutti noi.

I singoli già usciti sono andati bene ma io tengo a tutti i brani del disco perché la femmina alfa del rap c’è ancora, ma c’è anche l’urban pop. – ha continuato l’artista – Io sono urban e sono orgogliosa di percorrere una nuova strada in Italia, sento di aver dato qualcosa di nuovo nel rap e nel pop. Icona ha tutte le sfaccettature che mi rappresentano e ne sono felice.»

L’album – anticipato dalla hit estiva Da Zero a Cento e dal singolo Come No – arriva a tre anni da Kiss Kiss Bang Bang, dal quale fu estratta Roma-Bangkok feat. Giusy Ferreri, e vede Baby K coinvolta nella direzione artistica a tutto tondo. Ecco una clip video dalla conferenza stampa in cui Claudia racconta meglio il progetto.

L’album arriverà sul palco in occasione di due appuntamenti live, prime date in programma nel 2019. «Ho maturato un repertorio che sta in piedi e ho sempre fatto divertire le piazze con i singoli che hanno avuto più successo. Non sarà difficile portare questo disco dal vivo, sarà qualcosa di viscerale. Sono sempre stata apprezzata per la forza con cui calco il palco ed è la stessa energia che c’è in Icona e che c’era sempre, anche quando ero indipendente.

Credo che Icona si presti bene ai live. Ci sarà il rap ma anche momenti più intimi, sarà uno show articolato con un capo e una coda che ti permettono di fare un po’ quello che vuoi nel mezzo.» Appuntamento, dunque, il 28 marzo al Fabrique di Milano e il 29 marzo a Largo Venue di Roma (prevendite disponibili dalle 11.00 di venerdì 16 novembre su www.ticketone.it.)

Questa la tracklist di Icona: