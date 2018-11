Nuova settimana per Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14.00. Protagonista dell’intervista di oggi sarà l’attrice Giuliana de Sio, che si racconterà alla conduttrice nell’intervista de la cassettiera, svelando al pubblico momenti inediti della propria vita, privata e professionale.

Anche questa settimana non mancheranno le appassionanti vicende delle persone comuni che si siederanno sul divano rosso di Vieni da me per raccontare le loro storie.

Ad accompagnare le interviste questa settimana saranno l’astrologo dei vip Simon and the stars, l’esperto di web e creatore di meme Lorenzo Farina e il “re” dei paparazzi Maurizio Sorge.

Prosegue anche il gioco A casa di?, dove il pubblico deve indovinare la casa di un misterioso personaggio attraverso alcuni dettagli e particolari mostrati nelle clip.

I telespettatori, prenotandosi al numero 894.424 (attivo ogni giorno tra le ore 14.00 e le 15.30, per le prenotazioni relative alla puntata del giorno successivo), potranno tentare di conquistare il nuovo montepremi in gettoni d’oro in palio.

