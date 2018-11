A poco più di un mese dall’annuncio, sono già svariati i sold out che Ultimo può contare per il suo Colpa delle favole Tour 2019. Non si arresta, infatti, il successo del giovane cantautore che ha chiuso la sua personale stagione live con una tripletta di date nei palasport di Roma e Milano.

Dopo la data di Napoli, registrano il tutto esaurito anche a Firenze, Milano, Roma e Acireale (CT) sei mesi prima dell’inizio della tournée. A grande richiesta, in queste città si aggiungono nuovi concerti; queste le date aggiornate di Colpa delle favole Tour:

27 aprile – Eboli , PalaSele

, PalaSele 30 aprile – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 5 maggio – Firenze , Mandela Forum SOLD OUT

, Mandela Forum 6 maggio – Firenze , Mandela Forum NUOVA DATA

, Mandela Forum 8 maggio – Assago (MI), Mediolanum Forum NUOVA DATA

(MI), Mediolanum Forum 10 maggio – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 12 maggio – Ancona , PalaRossini

, PalaRossini 16 maggio – Assago (MI), Mediolanum Forum SOLD OUT

(MI), Mediolanum Forum 17 maggio – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

(VE), Palazzo del Turismo 21 e 22 maggio – Roma , Palazzo dello Sport SOLD OUT

, Palazzo dello Sport 24 e 25 maggio – Roma , Palazzo dello Sport NUOVE DATE

, Palazzo dello Sport 28 maggio – Napoli , Teatro PalaPartenope SOLD OUT

, Teatro PalaPartenope 29 maggio – Napoli , Teatro PalaPartenope

, Teatro PalaPartenope 31 maggio – Torino , PalaAlpitour

, PalaAlpitour 2 giugno – Acireale (CT), Pal’Art Hotel SOLD OUT

(CT), Pal’Art Hotel 3 giugno – Acireale (CT), Pal’Art Hotel NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date sono disponibili su Ticketone dalle ore 11.00 di mercoledì 14 novembre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11.00 di sabato 17 novembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.