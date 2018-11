“Sognando un mondo senza link, né cellulari né pc, né storie Insta e Follow me”: il nuovo Singolo di MASA

Sembrerebbe un messaggio utopico, dove le generazioni interagiscono più di persona e non dietro la fredda luce di un monitor, invece è il ritornello del nuovo singolo di Masa:

Mon Amie è il nuovo inedito del giovane artista Torinese Masa Squiat. Si tratta del primo brano pubblicato da Groove It La traccia prodotta dal beatmaker Afterouge racconta con ironia quello che è ad oggi. il mondo dei social network, di come i rapporti tra le persone si consumino dietro le chat anziché alimentarsi dal vivo.

Sui Social possiamo presentarci con l’identità che abbiamo scelto di avere quando commentiamo un post o quando messaggiamo su una chat: il tutto senza rischio (o quasi) di mettere in pericolo l’identità che proponiamo:

“buongiorno amore guarda,

su inoltrami una foto,

ma ritoccala con calma..”

Il tono è beffardo e vicino alla realtà, il pezzo ha una sonorità molto fresca che abbraccia il sound pop alla musicalità funky. Le strofe sono un puro esercizio di stile, dove Masa fa risaltare tutto il suo background hip hop.

Il ritornello, che lo ascolti una volta e non si leva più dalla testa, esprime in pieno la tematica del pezzo:

“ Mon Amie, sognando un mondo senza link, Ne cellulari ne pc, ne storie insta e follow me, qui è una follia tu credimi”

Risparmiando ulteriori elogi, non vi resta che andare ad ascoltare e vedere il nuovo video, in uscita su YouTube Lunedì 19 Novembre.

L’etichetta Groove It, che collabora da anni con diversi autori già navigati nel campo della Musica Pop/Rock, questa volta ha deciso di dare spazio anche alle nuove generazioni e ai nuovi stili del momento. In questo caso puntando su due giovanissimi: Masa Squiat e Afterouge che sembrano aver creato un ottimo connubio di stile e originalità.