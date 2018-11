Riparte il 13 novembre l’appuntamento tv con Radio Italia Live, in onda il martedì su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it. I live andranno, poi, in onda da dicembre in prima serata anche su Real Time (canale 31 del digitale terrestre free).

Alla conduzione Manola Moslehi, affiancata dalla speaker di Radio Italia Daniela Cappelletti che avrà il compito di stupire l’artista con simpatiche sorprese. Alessandro Volanti, Direttore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia, commenta: «Radio Italia Live torna con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e con una conduzione tutta al femminile. Il format mantiene il focus sulla musica e sull’esibizione live degli artisti e offre al pubblico momenti esclusivi con i protagonisti.

Grazie al legame con Discovery Italia, è confermata la messa in onda di alcuni dei live anche su Real Time: siamo contentissimi di rafforzare il legame con questo canale con il quale lavoriamo costantemente. Siamo felici di ritrovare anche in questa stagione il nostro ormai consolidato partner Verti Assicuarazioni, titolare del naming degli studi in cui registriamo ogni puntata: il Verti Music Place. Un ringraziamento, infine, all’amico Sergio Pappalettera, visual art director dei nostri programmi e allo Studio ProDesign”.

Ecco gli ospiti e i relativi appuntamenti tv: