Here With Me, Thank You, White Flag sono solo alcuni dei successi internazionali che hanno portato Dido in vetta alle classifiche. Oggi, dopo cinque anni di assenza, la cantautrice torna con un nuovo singolo dal titolo Hurricanes che anticipa il prossimo album Still On My Mind, in uscita l’8 marzo 2019.

Nato insieme al fratello Rollo Armstrong, il disco segna il debutto di Dido con BMG e ha avuto una genesi molto intima. «Lavorare a questo disco è stata un’esperienza magica. Volevo che racchiudesse le emozioni che ho provato registrandolo. È nato in maniera abbastanza semplice: volevo fare un altro album, ma solo con Rollo al mio fianco. Lo abbiamo registrato praticamente in casa.»

Pochi i dettagli che trapelano, se non che Dido nelle nuove tracce approccia anche la dance, oltre a muoversi tra pop, folk e hip hop. L’album si accompagna a un nuovo tour che toccherà l’8 maggio approda al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti per il concerto sono disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 10.00 di giovedì 15 novembre (per 24 ore). La messa in vendita generale parte, invece, dalle ore 10.00 di venerdì 16 novembre via TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati.