Cosmo al Mediolanum Forum: M¥SS KETA primo opening act

Annunciato lo scorso ottobre, l’evento finale con cui Cosmo celebra una stagione di successi ha visto riempire il parterre del Mediolanum Forum di Assago (MI) a due settimane dall’inizio delle prevendite dei biglietti. Ora, in attesa del 2 febbraio 2019, la festa si arricchisce dei primi particolari che promettono uno show rinnovato con ospiti e sorprese.

Il primo opening speciale di questo evento imperdibile non poteva che essere lei, la regina della notte, nonché un vero e proprio monumento milanese: M¥SS KETA. Lei, l’angelo con gli occhiali da sera, che come Cosmo non assomiglia a niente e a nessuno, aprirà le danze di quella che si prospetta essere una festa irripetibile.

I biglietti del live, organizzato da DNA concerti, sono disponibili, per i settori ancora acquistabili, online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.