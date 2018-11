Si intitola semplicemente Blue il nuovo album del britannico Jonas Blue uscito venerdì 9 novembre. Il produttore e cantautore firma un disco che più catchy di così non potrebbe essere, da vero maestro delle hit 2.0

Con la giusta dose di melodia pop che entra subito in testa e la quota elettronica che riempie le tracce, Blue raccoglie i successi dell’artista fatti di collaborazioni con altrettanti numeri uno da classifica.

Da Polaroid insieme a Liam Payne & Lennon Stella – il singolo più recente – alla cover di Fast Car, da Rise a Perfect Strangers feat. JP Cooper, Jonas scrive e veste i suoi brani con l’abito del momento.

E, così, Blue è una sequenza di pezzi che in qualunque ordine li si ascolti funziona come colonna sonora di un dancefloor quotidiano. Insomma, l’album è di quelli per cui, anche stando a casa, premi ON e vai: non ci pensi più e fila piacevolmente senza troppi skip.

La sensazione che non ci siano trovate eccezionali in termini di originalità è fondata e per questo può suonare come qualcosa di già sentito. Ma, in sostanza, è perché effettivamente le tracce sono – e continuano – a suonare ovunque e sono la versione migliore di un certo genere che spopola nelle consolle.

Questa la tracklist di Blue: