Questo, per Marco Carta, è un periodo con le luci accese. E non solo per i riflettori che gli sono puntati sulla scena. Certo, il riscontro che il suo ultimo singolo Una foto di me e di te sta raccogliendo così come il coming out arrivato in diretta tv hanno il loro peso.

Ma la luce che accende gli occhi dell’artista sardo è (anche e soprattutto) altra cosa: è la leggerezza con cui ora procede un passo dopo l’altro, è libertà piena, è l’essere arrivato a togliersi ogni tipo di barriera attorno.

Oggi, indipendente, Marco lo è sia artisticamente sia umanamente. E se uscire dal circuito delle major può essere una scelta – voluto o subita che sia -, l’indipendenza di spirito nasce da dentro, matura e basta.

Negli ultimi dieci anni Carta ha affrontato un percorso che, via via, ha allargato la visuale: dopo se stesso, la famiglia e gli amici, era il tempo degli altri.

Un passo affrontato perché voluto, necessario, non casuale. Così, il cantante ormai “gioca” a carte scoperte e anche la musica si libera di qualsiasi vincolo o paranoia che poteva gravare sulla sua espressività.

Una foto di me e di te è il primo assaggio di questo nuovo Marco, che è sempre lo stesso ma un bel po’ più leggero. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare meglio il brano, quello che rappresenta questo periodo e i prossimi progetti. Insieme abbiamo fatto lunga chiacchierata che potete seguire in questa video intervista.