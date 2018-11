Nuovo singolo in radio per Martin Garrix. Dal 9 novembre, arriva in airplay Dreamer, brano già disponibile in digitale, che mostra racconta una storia di riscatto attraverso la voce potente di Mike Yung, ex cantante soul. L’artista torna sotto i riflettori della musica dopo essere finito in un cono d’ombra che lo ha costretto addirittura a vivere per le strade di NY.

Attaccato da gang e accoltellato nove volte, Mike è stato per 38 anni un busker, fino a quando, nel 2017, ha raggiunto le semifinali di America’s Got Talent. Dreamer è lo specchio della risalita, personale e artistica, dello stesso Yung, interprete e simbolo in prima persona di un messaggio di speranza.

Accompagna il singolo, un videoclip che vede Yung esibirsi nella metro di New York, quindi viaggiare verso Amsterdam, per registrare Dreamer in studio insieme a Martin Garrix.