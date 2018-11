Franca Leosini a Rai Radio1: «Il 16 dicembre puntata importante di ‘Storie Maledette’»

[CS] «Quando tornerò con Storie Maledette? Ci sarà una puntata importante, a metà dicembre, il 16». A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1 è Franca Leosini, celebre conduttrice di Storie Maledette, su Rai3 che è stata protagonista del programma radiofonico. Di cosa parlerà in questa puntata speciale? «Non dico niente, primo per serietà e secondo perché sono napoletana e, quindi, scaramantica. Sarà una sorpresa.»

Ecco tutte le dichiarazioni

Quando inizierà la nuova stagione?

Più avanti. Per preparare una puntata di Storie Maledette ci vogliono mesi, io studio tutti gli atti processuali e scrivo dalla prima all’ultima parola.

È vero che lei ha un modo molto particolare di leggere il copione?

Solfeggio il testo come uno spartito musicale, per me è musica, con una metrica, con le brevi, le lunghe e le pause.

Lei ha un seguito incredibile…

Mi gratifica molto esser seguita da ragazzi, che sono la maggior parte dei cosiddetti Leosiners. La mia è una trasmissione impegnativa, non è un programma con le bollicine.

Prima dell’intervista i suoi interlocutori le chiedono mai le domande che le farà?

No, mai. Ho rinunziato ad un’intervista, dopo tre mesi di lavoro, perché all’ultimo il mio interlocutore mi aveva chiesto le domande.

C’è qualcuno che le piacerebbe intervistare?

Un magistrato della Cassazione che si era innamorato di una collega, a sua volta moglie di un consigliere di Cassazione. Quando lei volle interrompere la relazione, lui chiese al marito di lei di accompagnarlo in una sua villa ad Anzio dove lo uccise e lo seppellì.

Lei che indaga sulle vite altrui, ogni tanto, per curiosità, spia il telefonino di suo marito?

No, e non consento che lui lo faccia col mio.

C’è una cosa a cui Franca Leosini non può proprio rinunciare?

Tutte le notti, ad una certa ora devo mangiare della cioccolata al latte. Una mezza tavoletta, tutte le sere.

E l’altra metà?

Me la mangio il giorno dopo…