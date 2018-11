Dopo il viaggio live in estate, i Boomdabash ripartono con il Barracuda Winter Tour, leg invernale con cui il collettivo suonerà dal vivo nei club d’Italia e d’Europa. Tra gli appuntamenti in calendario, in particolare, si segnala il concerto evento Boomdabash & Friends, che il prossimo 24 gennaio all’Alcatraz di Milano celebrerà la carriera dei salentini con tanti ospiti.

«Siamo molto felici di celebrare i nostri primi 15 anni di carriera – dichiarano i Boomdabash – abbiamo deciso di mettere in piedi in live più epico di tutti questi anni. Un regalo per tutti i supporters della band, da sempre parte integrante del percorso di Boomdabash.

Ci sarà Boomdabash sul palco dell’Alcatraz di Milano e ci saranno tanti, ma tanti ospiti, con i quali abbiamo avuto l’onore ed il piacere di lavorare, scrivendo con loro alcune delle hit più ascoltate di sempre. Il 24 gennaio celebreremo un traguardo importante, 15 lunghi anni di musica.

Un’avventura fatta di sacrifici ma tante soddisfazioni. Per la prima volta i fan di Boomdabash assisteranno ad un live con una line up di altissimo livello, per uno spettacolo che difficilmente potranno dimenticare e che sicuramente lascerà un segno indelebile.»

Di seguito gli appuntamenti del Barracuda Winter Tour:

20 novembre – Barcellona , Sala Apolo

, Sala Apolo 21 novembre – Londra , Brixton Jamm

, Brixton Jamm 22 novembre – Parigi , L’International

, L’International 23 novembre – Bruxelles , Gc de Maalbeek

, Gc de Maalbeek 24 novembre – Amsterdam ,Q Factory

,Q Factory 28 novembre – Siviglia , Sala Malandar

, Sala Malandar 29 novembre – Madrid , Sala Silikona

, Sala Silikona 30 novembre – Zurigo , Komplex Klub

, Komplex Klub 15 dicembre – Corato (BA), Jubilee

(BA), Jubilee 26 dicembre – Maglie (LE), Industrie Musicali

(LE), Industrie Musicali 18 gennaio – Roma , Planet

, Planet 19 gennaio – Castellaneta Marina (TA), Cromie

(TA), Cromie 24 gennaio – Milano , speciale concerto evento Boomdabash & Friends, Alcatraz

, speciale concerto evento Boomdabash & Friends, Alcatraz 25 gennaio – Torino , H iroshima

iroshima 26 gennaio –Parma,Campus Music Industry

Le prevendite dei biglietti sono disponibili sui canali Boomdabash e acquistabili direttamente in loco. Le prevendite dello speciale concerto evento milanese, invece, sono attive da venerdì 9 novembre via Ticketone.