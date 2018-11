Benji & Fede: Siamo solo noise Limited Edition al primo posto in FIMI

Quattro album e quattro numeri 1 in classifica per Benji & Fede. Il duo più popolare d’Italia scala la classifica di vendita raggiungendo il primo posto anche con Siamo solo Noise Limited Edition, la nuova edizione dell’album Siamo solo Noise arricchito da 4 inediti, incluso il nuovo singolo Universale, e da una versione di Niente di speciale cantata in duetto con Mr Rain.

Si potranno ascoltare per la prima volta live i nuovi brani durante i due eventi che si terranno sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, venerdì 16 novembre 2018 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 25 novembre a Roma al Palalottomatica.

Benji & Fede sono anche i conduttori di X Factor Daily, in onda tutti i giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle serate dei Live.