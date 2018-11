News, news, news! Backstreet’s Back! Il 2019 si prospetta ricchissimo per i fan dei Backstreet Boys, che hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album – DNA – per il 25 gennaio (RCA). Già disponibile in pre-order, il progetto è introdotto dai singoli Don’t Go Breaking My Heart e Chances scritto da Ryan Tedder dei OneRepublic e Shawn Mendes.

Il ritorno sulla scena discografica dell’unica boyband Anni Novanta che ha resistito al tempo avviene, dunque, con firme altisonanti che comprendono, oltre ai nomi citati, anche quelli di Lauv (già con Charli XCX), Stuart Crichton (DNCE) e Mike Sabbath (J Balvin). La prova che a vent’anni di distanza sui BSB si continua a puntare, eccome. In attesa di conoscere per intero la tracklist di DNA, ecco il videoclip di Chances:

E c’è di più. Dopo trascorsi a Las Vegas, la residency della band giungerà a conclusione e i cinque di Orlando partiranno per l’Europa con il DNA World Tour con cui arriveranno anche in Italia. Nick, Howie, Brian, Aj e Kevin sono, infatti, più che attesi il 15 maggio saranno in concerto al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle ore 11.00 di venerdì 16 novembre via TicketMaster e TicketOne (sia online sia in tutti i punti vendita autorizzati). Gli iscritti a MyLiveNation hanno accesso esclusivo alla prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 14 novembre (per 48 ore). E come sempre #KTBSPA!