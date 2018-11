Airplay radio: Elisa e Mengoni sul podio, Fedez ed Emma più alte new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 45.2018 (dal 2 all’8 novembre 2018) che vede ancora in vetta Se piovesse il tuo nome di Elisa seguita da Voglio di Marco Mengoni (secondo, +3) e Promises di Calvin Harris e Sam Smith (-1). Secondo i dati EarOne, scende in quarta posizione All I Am di Jess Glynne (-1) che precede New York dei Thegiornalisti (quinti, -1), Old School Romance di Celestal (sesto, +4) e Vita ce n’è di Eros Ramazzotti (settimo, -1). Completano la Top Ten Lost in Japan di Shawn Mendes (ottavo, +1), Zero degli Imagine Dragons (noni, -2) e Tutto tua madre di J-Ax (decimo, -2).

Le tre più alte nuove entrate sono: Prima di ogni cosa di Fedez (posizione 18), Mondiale di Emma (posizione 22) e Connection degli Onerepublic (posizione 45). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

