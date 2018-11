“MARCOBALENO” Concerto tributo in omaggio al bassista Marco Mangelli

Mercoledì 14 novembre 2018 dalle ore 21.00 sul palco dello Spirit de Milan.ex Cristallerie Livellara in via Bovisasca 57/59 a Milano.

“Marco Mangelli non è stato il più grande bassista del mondo: è stato il più importante. È stato il più importante perché suonava per sé stesso. Ma non in senso egoistico: il bassista è il centro della band, quello che tiene insieme tutto. Il cantante non guarda il chitarrista, guarda il bassista: Marco era questo, era il centro”. (Roberto Vecchioni)

Era un grande bassista, Marco Mangelli, era un centro di connessione non solamente per i musicisti che hanno suonato con lui: era così con tutti coloro che incontrava. L’accoglienza, in lui, era qualcosa di innato da sempre. E il suo coraggio, gigantesco.

Il ricordo di questa gentilezza e di un’intelligenza, di una curiosità sempre viva, hanno fatto breccia nei cuori di moltissimi musicisti che hanno suonato con lui e che suoneranno e canteranno per lui mercoledì 14 novembre 2018.

Dalle ore 21.00 fino a notte fonda, si alterneranno sul palco dello Spirit de Milan ex Cristallerie Livellara, in via Bovisasca 57/59 a Milano, in un concerto benefico in ricordo di Marco.

Sarannp presenti: Roberto Vecchioni, Biagio AntonacciI,Tricarico, Ronnie Jones, Enrico Ruggeri, Eugenio Mori, Gigi Cifarelli, Pancho Ragonese, Pepe Ragonese Emilio Foglio, Alessio Nava, Piero Orsini, Emilio Cuccato, Michele Fazio, Dario Tanghetti, Franco Penatti, Dagmar Segbers, Sandro De Bellis, Maxx Furian, Tony Casuscelli, Tonino De Sensi, Roberto Gualdi, Massimo Germini, Alex Battini, Gabriele Boria, Giorgio Di Tullio, Faso, Caterina Crucitti, Liano Chiappa, Andrea Montalbano, Fabio Roveroni, Pino Di Pietro, Grazie Carlo Palmas,.

E ancora: Paolo Polifrone, Alex Polifrone, Gianluca Martino, Lucio Fabbri, Hermes Locatelli, Antonio Galbiati, Francesco Corvino, Rosella Cazzaniga, Orazio Nicoletti, Deborah Falanga, Heggy Vezzano, Stefano De Maco, Giorgio Secco, Marcello De Toffoli, Marco Guerzoni, Lola Feghaly, Lalla Francia, Leif Searcy, Daniele Moretto, Daniele Comoglio, Amedeo Bianchi, Fabio Valdemarin, Ernesto Ghezzi, Paola Atzeni, Marco Bianchi, Marcello “Bread” Schena, Diego Corradin, Paolo Costa, Beppe Pini, Marcello De Toffoli, Daniele Comoglio, Mic Monesta, Enrico Santangelo, Andrea Fecchio, Nicolò Fragile, Antonio Petruzzelli, Eros Cristiani, Isabella Casucci, Aldo Banfi, Claudio Bazzari, Alberto Pavesi, Silvia Fuse’, Andrea Pollione, Pietro Pizzi.

Antonio Lupi, Ernesto Ghezzi, Amedeo Bianchi, Rino Di Pace, Carmelo Isgrò, Luca Meneghello, Valentina Ferrari, Gaetano Cappitta, Sergio Cocchi, Giovanni Giorgi, Pancho Ragonese, Pepe Ragonese, Lorenzo Poli, Alex Pacho Rossy, Alessandro Usai, Tony Arco, Riccardo Fioravanti, Niccolò Cattaneo, Marco Brioschi, Roberto Oreti, Massimo Varini, Fabio Coppini, Max Zaccaro, Stefano Re, Alex Procacci, Valentino Finoli, Massimiliano Laganà.

Nato a Bertinoro, in provincia di Forlì, il 22 agosto del 1965, Marco Mangelli ha studiato il basso elettrico con Ares Tavolazzi e seguito seminari con artisti come John Patitucci, Victor Bailey e Percy Jones. Nel mondo della musica italiana era molto noto perché sono tantissimi i nomi con cui ha lavorato, da Cristiano De André a Biagio Antonacci, da Andrea Bocelli a Gianni Morandi e ancora Umberto Tozzi, Massimo Ranieri, Enrico Ruggeri, Alex Baroni, Francesco Tricarico, Aida Cooper, Ronnie Jones e persino Gloria Gaynor.

Per Info, Ufficio Stampa, organizzazione Evento: Letizia Cherubino, Per contatti: marcobaleno1411@gmail.com..Evento Facebook.