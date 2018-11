Dopo il grande successo di Storytellers, i canali Viacom Italia sono di nuovo al fianco della Jova Tv. Va, infatti, in onda in prima tv su Paramount Channel (canale 27 del dtt), Spike (canale 49 del dtt) e VH1 (canale 67 del dtt) la versione integrale dell’ultima data del tour svoltasi a Milano. L’appuntamento con Lorenzo Live 2018 è – in contemporanea sui tre canali – per domenica 11 novembre alle ore 21.10.

Lorenzo Live 2018 ha venuto oltre 600mila biglietti per 67 concerti senza pause che hanno fatto entrare il pubblico in un immenso salone delle feste. 14 le date al Forum di Milano, 10 quelle al Palalottomatica di Roma, 9 al Mandela Forum di Firenze, e tanti altri sold out sparsi tra Italia e Europa hanno segnato il 2018 di Jova.

Inoltre, il 9 novembre arriva in radio Chiaro di luna, la nuova canzone dall’album Oh, vita!, uscito quasi un anno fa e già triplo disco di platino. Il singolo farà parte del cofanetto Oh, Live! contenente Oh, vita! e l’inedito dvd del concerto dei record.