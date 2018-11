Cranio Randagio: esce il 9 novembre l’EP postumo ‘Come il Re Leone’

[CS] “Non vedo l’ora di regalarvi l’ennesimo pezzo di anima mia”: ecco cosa scriveva sui social Cranio Randagio mentre stava ultimando l’album “Come il Re Leone”. Queste parole assumono un significato ancora più profondo se pensiamo che l’Artista, morendo all’improvviso in una notte di novembre, con questo disco ci regala in realtà l’ultimo pezzo della sua anima.

Un’anima sofferente e dolorante che Cranio consegna ai suoi ascoltatori attraverso le sue parole vere e penetranti, mettendosi a nudo come mai aveva fatto prima, parole che ora risuonano ancora più strazianti.

A distanza di due anni dalla sua scomparsa, grazie al lavoro della sua famiglia e dei collaboratori di sempre (Dj Squarta su tutti) che hanno portato a termine l’album, possiamo finalmente godere degli otto brani (di cui sei inediti) arricchiti da featuring importanti come quello di Rancore, di Gemello e Sergio Andrei.

Come il Re Leone, un EP postumo in uscita il 9 novembre in occasione del secondo anniversario della scomparsa dell’Artista avvenuta il 12 novembre 2016, sarà disponibile in versione CD in tutti i maggiori negozi di dischi. L’edizione speciale CD + t-shirt (raffigurante la copertina del disco) è disponibile da giovedì 8 novembre in esclusiva su Musicfirst.it.

Questa la tracklist dell’album: