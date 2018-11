Anna Tatangelo: la sua ‘Ragazza di periferia’ riletta da Achille Lauro e Boss Doms

[CS] Da venerdì 9 novembre esce in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming Ragazza di periferia (GGD Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Anna Tatangelo in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Due mondi apparentemente distanti, due percorsi di musica e di vita a prima vista destinati a strade tra loro lontane, si incrociano e si mescolano sotto il segno delle origini comuni, quelle della periferia.

Achille Lauro e Anna Tatangelo sono entrambi “ragazzi di periferia”, proprio come il titolo di una delle hit più celebri della cantante di Sora (FR). A 13 anni dal suo debutto al Festival di Sanremo 2005 (terzo posto nella categoria “Donne”), Ragazza di periferia viene rivestita dallo stesso Lauro, in team col fedelissimo Boss Doms, di nuove e provocanti sonorità.

Quasi a suggellare la nascita di questo nuovo percorso, il 7 novembre Anna è ospite sul palco del concerto di Achille Lauro all’Alcatraz di Milano.

Una collaborazione nata a colpi di like sui social: dalla reciproca ammirazione artistica, il passo verso la collaborazione, sfociata nel riarrangiamento di uno dei brani cult di Anna, è stato breve.