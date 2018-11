[CS] Dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa, il Vasco Non Stop Live 2019 farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari. Escluse le prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città.

Sul fronte del palco, i lavori sono già “in corso”, Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi fidati collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per “buttare giù le prime interessanti idee per una scaletta perfetta”. Attualmente si è trasferito sulle “Hollywood Hills” e si tiene in allenamento con le sue consuete “salite”, documentate su Instagram e Facebook.

INFO BIGLIETTI & PREVENDITE

Da giovedì 8 novembre sono aperte le vendite per Milano (1, 2, 6, 7 giugno, Stadio San Siro), mentre per Cagliari bisogna aspettare ancora qualche giorno. Le prevendite per i primi quattro concerti di Milano sono aperte con precedenza di 26 ore per gli iscritti al Blasco Fanclub (dall’8 novembre, ore 10.00 al 9 novembre, ore 12.00). Vendita Libera da venerdì 9 novembre, ore 13.00

Biglietti in vendita esclusivamente su VIVATICKET (vascononstop.vivaticket.it).