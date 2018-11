Tiromancino: il nuovo singolo è ‘Sale amore e vento’, dal 9 novembre

Dopo il successo dei Tiromancino con il brano Noi casomai, da venerdì 9 novembre è in radio Sale amore e vento, il nuovo intenso singolo dalle atmosfere latine, che mette in risalto le doti chitarristiche di Federico Zampaglione.

«Una notte ho sognato di essere un pericoloso narcotrafficante, una sorta di El Chapo – racconta Zampaglione – Ne combinavo di tutti i colori e ad accompagnare le mie gesta c’era una musica molto Ranchera, scandita da note di chitarra.

Era una melodia dolce e in contrasto con il sogno, fatto di pericolose scorribande e sparatorie. Appena mi sono svegliato… ancora parzialmente nel ruolo del drug lord, sono corso a prendere la chitarra e “Sale, Amore e Vento” era lì…nota per nota, parola per parola. L’avevo trasportata dal sogno alla realtà».

Sale amore e vento è estratto dal nuovo album Fino a qui con cui i Tiromancino tornano in tour da gennaio 2019 nei principali teatri italiani insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Qui tutte le date in calendario.