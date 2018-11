Ha raccolto oltre 400mila spettatori per 52 città in 5 mesi: a Roma è calato il sipario sul Fatti sentire Worldwide Tour 2018 di Laura Pausini, che ha registrato sold out dal Sud America all’Italia.

Lo speciale Halloween Party organizzato nella città eterna – dove la torunée era partita con la doppietta al Circo Massimo – ha concluso il lungo viaggio live dell’artista che con con il suo ultimo album si porta anche a casa una nomination ai Latin Grammy Awards 2018.

Ma Laura non lascia del tutto organi i suoi fan: il 7 dicembre esce, infatti, la special edition Fatti sentire ancora, che contiene un libro-magazine di 100 pagine scritto da Laura, il dvd live del Circo Massimo con esclusivi contenuti backstage e l’album Fatti Sentire con la versione de Il coraggio di andare in duetto con Biagio Antonacci.

Laura Pausini è inoltre Goodwill Ambassador per il World Food Programme.