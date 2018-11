Dopo la pubblicazione dell’album Pop Heart, fuori il 16 novembre per Microphonica srl / Sony Music, Giorgia ritorna dal vivo nei palasport italiani con il Pop Heart Tour. Di seguito le date in calendario:

5 aprile – Ancona , PalaPrometeo DATA ZERO

, PalaPrometeo DATA ZERO 10 aprile – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 13 aprile – Mantova , PalaBam

, PalaBam 18 aprile – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

(VE), Palazzo del Turismo 20 aprile – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 6 maggio – Assago (MI), Mediolanum Forum

(MI), Mediolanum Forum 10 maggio – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 16 maggio – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 19 maggio – Napoli , Teatro PalaPartenope

, Teatro PalaPartenope 21 maggio – Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 24 maggio – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it da mercoledì 7 novembre 2018 alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da sabato 10 novembre 2018 alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.