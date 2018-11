Fred De Palma: il nuovo singolo è ‘Sincera’ TESTO

Dopo la hit estiva con Ana Mena, Fred De Palma torna con il brano Sincera, da martedì 6 novembre. Così il rapper di casa Warner introduce il pezzo: «Sincera è una rivincita su me stesso. Con il successo di D’estate non vale ho avuto modo di prendermi un momento di riflessione e guardarmi negli occhi con sincerità.

Dopo tanto tempo mi sono risentito a casa e con un’idea più chiara di quella che sarebbe stata la mia arte. Questo mi ha dato il coraggio di mettere in musica delle esperienze e delle emozioni che in passato non ero mai riuscito a tirare fuori come volevo e nella maniera che mi appartiene. Sono di nuovo pronto per farvi ballare e divertire, ma sono anche finalmente in pace, deciso nel mostrarvi un po’ più di quello che è Fred.»

Fred De Palma – Sincera: testo

Fermati un secondo

come se il tempo non passasse

Ti guardi intorno

come se il resto non contasse

Per venirti incontro

avrei corso sulle acque

Per darti il mondo

l’avrei tolto dalle mappe

E cancello un altro

“Ciao baby come stai?”

Spero che almeno oggi

non mi mancherai

Io che quando torni a casa

so da dove vai

Passo sempre in quell’incrocio

e non ti incrocio mai

E mi scrivi “come stai?

Oggi dove sei?”

E “no che non è tutto okay”

Mi dici “mi manchi quanto ti vorrei”

E se fosse vero giuro tornerei

Ma non sei sincera

Ti guardo negli occhi

e non sono più quelli di chi mi voleva

di chi mi voleva

E non sei sincera

ma forse il problema

è che sei troppo bella

per essere vera, per essere vera

Guardami un secondo

come se davvero t’importasse

Se ci pensi in fondo

dovresti solo dirmi grazie

Ma mi insulti solo dopo mezzanotte

ti proverò che provi qualcosa di forte

O mi ami da morire o mi odi a morte

E in entrambi i casi è la stessa sorte

Sono sincero, Io dico davvero

che non è il tramonto, ma sei tu

che fai arrossire il cielo

Ma non sei sincera

Ti guardo negli occhi

e non sono più quelli di chi mi voleva

di chi mi voleva

E non sei sincera

ma forse il problema

è che sei troppo bella

per essere vera, per essere vera

Prima era crazy

ma adesso in crisi

Resti in silenzio

mentre mi fissi

Meglio capire quando è la fine

ce finire per non capirsi

Adesso è tardi

riprendi il taxi

Stai sotto casa

da un’ora che piangi

Ti dico basta ma non ti fermi

E mi dispiace non dispiacermi

Ma non sei sincera

Ti guardo negli occhi

e non sono più quelli di chi mi voleva

di chi mi voleva

E non sei sincera

ma forse il problema

è che sei troppo bella

per essere vera, per essere vera

Ma non sei sincera

Ma non sei sincera