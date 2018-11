Muse: da X Factor al tour live 2019, passando per il nuovo album NEWS

Giornata di news per il pubblico dei Muse. La band sarà, infatti, superospite internazionale della finale di X Factor 2018, in programma il 13 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago in diretta su Sky Uno. Nella serata il gruppo presenterà dal vivo uno dei brani dal nuovo album in studio, Simulation Theory, la cui pubblicazione è prevista il 9 novembre.

Undici le tracce del disco, per ciascuna delle quali è previsto un video mentre i singoli Something Human, Thought Contagion, Dig Down, così come i brani The Dark Side e Pressure, sono disponibili in download con il pre-order dell’album.

Simulation Theory sarà pubblicato in tre formati: Standard (11 brani), Deluxe (16 brani) e Super Deluxe (21 brani). Tra i brani in più rispetto a quelli contenuti nella versione standard una versione acustica gospel di Dig Down, la partecipazione della UCLA Bruin Marching Band in Pressure, una versione dal vivo di Thought Contagion e le versioni acustiche di diversi brani.

A questi appuntamenti si aggiungono gli attesi nuovi live del 2019, che porteranno il gruppo di nuovo in Italia con il Simulation Theory World Tour. I Muse torneranno a suonare nei due più grandi e prestigiosi stadi italiani, rispettivamente:

12 luglio a Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 20 luglio a Roma, Stadio Olimpico

I biglietti sono in prevendita su virginradio.it dalle ore 10 del 14 novembre, per i titolari di Carta American Express dalle ore 10 del 14 novembre e per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 del 15 novembre. Le prevendite generali via ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati sono attive dalle ore 10 di venerdì 16 novembre.