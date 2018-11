Dopo i live di novembre 2017, a grande richiesta i Tokio Hotel tornano in Italia nel maggio 2019 per tre attesissime date del Melancholic Paradise Tour 2019. Il tour partirà da Milano il 7 maggio al Fabrique, proseguirà a Roma il 9 maggio all’Atlantico Live e arrivare il 10 maggio all’Estragon di Bologna.

Con queste parole, Bill Kaulitz, voce del gruppo, descrive la nuova tournée: “Un’esperienza magica vissuta la scorsa estate ha ispirato il concept di questo nuovo show. Stiamo già pensando a una scaletta speciale che stupisca tutti i nostri fan”.

Recentemente la band, in continua evoluzione nella sua arte e costantemente capace di reinventarsi, ha anche annunciato la pubblicazione nel 2019 del suo sesto album.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it da martedì 6 novembre alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da mercoledì 7 novembre alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali