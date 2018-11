Matt & Bise su Super! con il nuovo show ‘Unboxing Time’

[CS] Dopo aver portato i telespettatori a New York con il programma Come sopravvivere a New York Matt & Bise tornano su Super! con un nuovo programma in onda ogni mattina: Unboxing Time. L’appuntamento è dal 5 novembre, tutti i giorni alle 7.55 su Super! (Canale 47 DTT).

Matt & Bise faranno quindi compagnia ai ragazzi tutte le mattine durante la colazione facendo ogni mattina un unboxing, una passione che sta contagiando i ragazzi di tutto il mondo che sempre più si fanno riprendere con gli smartphone mentre scartano un pacchetto.

Quali oggetti ci faranno scoprire Matt & Bise in ogni puntata? L’oggetto che troveranno ispirerà la loro giornata e darà luogo a situazioni divertenti e goliardiche!

Il programma andrà in onda all’interno di Morning Box, una nuova fascia della mattina del palinsesto di Super! nel quale troveranno spazio alcune tra le serie animate piu amate dai ragazzi tra cui Home e I Croods di DreamWorks Animation.

E’ uscito lo scorso 23 ottobre per DeA Planeta Libri, il libro Mamma ci siamo persi a New York- impara l’inglese con Matt & Bise, un libro educativo per imparare l’inglese divertendosi con la comicità di Matt & Bise attraverso la storia delle loro avventure a New York.