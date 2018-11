Canova: ‘Groupie’ è il singolo che anticipa l’album in uscita nel 2019

Annunciato via social, è su tutte le piattaforme digitali e in radio Groupie, ultimo singolo dei Canova per Maciste Dischi/Artist First. Dopo il successo del disco d’esordio Avete ragione tutti, la band milanese torna quindi con un nuovo brano e un nuovo progetto discografico.

«Groupie è una canzone sentimentale – raccontano i Canova – L’avevamo presentata nelle ultime date nei club di gennaio e ci sembrava giusto ripartire da lì. Volevamo ritornare con una canzone da band, con chitarre, basso e batteria giganti. Il sound si appoggia su una canzone molto intensa, autobiografica, che narra della nascita di un sentimento tra un cantante e una groupie.

Un rapporto molto controverso questo, che nasce probabilmente dai tempi di Elvis, raccogliendo in sé tutta la gelosia, la passione e, perché no, amore.»

Groupie anticipa il nuovo album del gruppo la cui uscita è prevista per il 2019. La pubblicazione sarà seguita da un nuovo tour che porterà i Canova in giro per l’Italia . Le nuove date verranno annunciate a breve.