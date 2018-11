Per la serie: le tradizioni si rispettano. Dopo il bagno di folla al precedente instore milanese (qui foto e video) di marzo 2018 e dopo il mini live a sorpresa qualche settimana fa, per Benji & Fede è ancora “sold out” in Piazza Duomo a Milano. Il duo modense era, infatti, atteso da migliaia di fan, per ore in coda sotto le guglie per il firmacopie nello store Mondadori in occasione dell’uscita di Siamo Solo Noise Limited Edition.

E ancora una volta, sotto i balconi della libreria, il popolo di Benji & Fede si è dato appuntamento per festeggiare il nuovo capitolo discografico dei ragazzi, impegnati anche in tv come conduttori del Daily di X Factor 2018. Sei non hai ancora visto la nostra intervista, guarda il video a questo link.

In attesa di vedere il duo dal vivo nei due concerti evento di Milano (16 novembre, Mediolanum Forum) e Roma (25 novembre, PalaLottomatica) , questi sono i prossimi appuntamenti instore: