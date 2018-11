Si chiama Bagaglio a mano tour lo spettacolo che porta sul palco il cantautore Andrea Amati, il 5 novembre al Ronchi 78 di Milano. E nello stesso giorno arriva anche il nuovo singolo Cose, fra i pezzi inediti di un album che si ispira a un libro – di Gabriele Romagnoli – e nasce come sperimentazione di scrittura e musica. Abbiamo raggiunto Amati per farci raccontare qualcosa di più del suo ultimo progetto discografico e del suo approccio artistico.

Il 5 novembre ci sono due appuntamenti importanti, uno in radio e uno dal vivo: ce li introduci tu?

Con molto piacere; in radio uscirà il mio nuovo singolo, Cose, un brano a cui tengo molto e che spero possa entrare nelle vite di tante persone; la sera avrò uno showcase allo storico Ronchi 78 di Milano in cui presenterò dal vivo il mio album Bagaglio a mano. Una giornatina niente male…

Come ti è venuta l’idea di partecipare al bando SIAE S’Illumina?

Dio benedica la mia etichetta che mi ha spinto a farlo… è una grande opportunità e io sono molto felice di fare tutti questi concerti. Oggi come oggi è sempre più dura organizzare serate di artisti emergenti e questo premio è una bella boccata d’ossigeno.

Il singolo Cose fa parte fa parte del tuo ultimo album Bagaglio a mano: come descriveresti questo disco e come si è sviluppata la sua lavorazione?

È un disco di liberazione, di alleggerimento da paure, paranoie, dubbi, sensi di colpa che offuscavano il cammino; succede a tutti di aver bisogno di tracciare una bella riga a un certo punto, una riga netta con il passato più pesante e ricominciare a guardare avanti cercando di essere molto semplicemente se stessi.

Quali sono (se ci sono) gli elementi di continuità con il precedente lavoro Via di Scampo e in che cosa, invece, Bagaglio a mano si distingue?

Credo che i due elementi di continuità siano il mio team di lavoro e i riferimenti alla scuola cantautorale italiana; per il resto invece ho voluto imboccare altre strade, giocare con la musica e con le possibilità che offre oggi uno studio di registrazione. Ho cercato u linguaggio (musicale e poetico) che richiamasse una certa musica d’autore ma che fosse in primis accessibile, pop…

Oltre agli inediti, questo progetto contiene un brano di Lugi Tenco La ballata della moda. Perché questa scelta rispetto, anche, ad altri pezzi magari più noti al pubblico?

Perché Tenco va conosciuto anche per questa parte sarcastica, graffiante; tutti conoscono le sue grandi ballate ma ha scritto alcune canzoni ironiche che oggi suonano attualissime e che dimostrano quanto fosse avanti.

Seguendo la tracklist, dall’io di Mi sono perso si passa all’altro (Salvo) e agli altri (Carmen) per chiudere con un brano in cui riemerge l’io/noi: quasi un itinerario interiore che vorrebbe idealmente un ascolto consequenziale. È così?

Non potrei trovare parole migliori, credo tu abbia colto un passaggio fondamentale; prima di cambiare, sviluppare, migliorare il rapporto con gli altri, la visione d’insieme è importante fare un lavoro di ricerca su sé stessi e dentro sé stessi soprattutto in un’epoca di forte alienazione come questa in cui i rapporti interpersonali sono sempre più connessi ma, umanamente, sempre più misteriosi.

Se i mezzi di comunicazione esplosi negli ultimi anni ci hanno permesso di essere costantemente in contatto con altri hanno aumentato senza dubbio la costruzione di personalità fittizie e ormai non sappiamo più con chi stiamo parlando, non sappiamo più quanto conosciamo davvero il nostro interlocutore. Questo mi fa paura perché corriamo il rischio di de-umanizzarci.

In che misura il teatro, la sua gestualità e la sua carica interpretativa entrano nella tua musica e nel tuo stare sul palco?

Dovrebbe dirlo chi mi vede ma penso tanto; è inevitabile. nasco prima sul palco e solo dopo mi applico alla musica. Il bagaglio del teatro è la risorsa più grande che ho e spesso, durante i concerti, mi piace fare dei monologhi o improvvisare proprio come un attore consumato (ride, ndr)

E quanto la terra di Romagna ha influenzato una certa sensibilità del fare musica? Vivere in una grande città sarebbe stato diverso nell’ottica del tuo percorso artistico?

Credo di sì; non posso esserne sicuro ma mi piace pensare che la mia amata Santarcangelo, la mia terra di Romagna in generale mi abbiano influenzato non poco. La dignitosa provincialità che ho dentro arrivano proprio da lì e mi portano ad avere da un lato non troppe aspettative e di non essere troppo credulone al richiamo di chissà quali sirene e dall’altro a non smettere mai di cercare un punto di arrivo più alto. Bello, no?!?

Questa la tracklist dell’album: