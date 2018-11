Nuovo album in vista per l’italo-canadese Alessia Cara che venerdì 30 novembre The Pains Of Growing, già disponibile in pre-order digitale. Nel disco è compresa la traccia Growing Pains e il singolo Trust My Lonely con cui la giovane artista si esibisce agli MTV EMAs domenica 4 novembre sul palco di Bilbao.

The Pains Of Growing promette di essere un progetto autobiografico, scritto da Alessia stessa che racconta: «È un modo artistico per simboleggiare l’idea di crescere. A volte ti sembra di affogare e ti senti come se non fossi pronta per i ruoli che la vita ti impone. Artisticamente ho voluto esprimere l’idea in questo modo.»

Questa la tracklist ufficiale:

Growing Pains Not Today I Don’t Want To 7 Days Trust My Lonely Wherever I Live All We Know A Little More Comfortable Nintendo Game Out Of Love Girl Next Door My Kind Easier Said Growing Pains (Reprise)

Orgogliosa delle sue origini italiane, dopo aver cantato con J-Ax e Fedez in Cuore Nerd, Alessia torna a collaborare con un artista italiano. Sarà infatti il featuring di Vale per sempre contenuto in Vita ce n’è, il nuovo disco di Eros Ramazzotti in uscita il 23 novembre.