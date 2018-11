‘Uomini e Donne’: due nuovi tronisti, Valeria Marini diventa party planner

[CS] A Uomini e Donne approdano come tronisti i corteggiatissimi Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli – reduci dal riuscitissimo ruolo di single nel docu-reality Temptation Island Vip – che si rimettono in gioco per cercare la loro anima gemella.

Ma per Uomini e Donne non è l’unica sorpresa: arriva anche l’amatissima Valeria Marini che, nel ruolo del tutto inedito di party planner, si occuperà a tutto tondo dell’organizzazione delle feste di fidanzamento dei due nuovi cavalieri. Spetta a lei la scelta della location, gli inviti a parenti ed amici, la scelta della musica, del catering etc etc…

A Valeria il difficile compito di occuparsi di tutti i dettagli che renderanno unica e indimenticabile l’atmosfera del party di fidanzamento. L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5; in regia Laura Basile e Paolo Carcano.