‘Ingegneria dei disastri’, 5 novembre: il naufragio della Costa Concordia

Lunedì 5 novembre alle ore 21.05 su Alpha (Canale 59 DTT) nuovo appuntamento con la serie Ingegneria dei disastri. La puntata è dedicata al tragico naufragio della Costa Concordia di fronte all’Isola del Giglio, sul quale si indagherà con approccio tecnico e scientifico.

Nella puntata, oltre a capire cosa si celi dietro il più grande disastro marittimo degli ultimi anni ci saranno anche testimonianze dirette delle persone sopravvissute: “Ho pensato in quel momento di avere il 50 % delle possibilità di morire” dichiara una ragazza alle telecamere di Ingegneria dei Disastri.

Gli esperti del programma racconteranno e cercheranno di capire come mai la nave da crociera si sia avvicinata così tanto alla costa, quanto l’errore umano abbia influito e soprattutto come sia stato possibile per una nave di quel segmento inabissarsi nel mare cosi velocemente.

I tecnici descriveranno attraverso ricostruzioni 3D anche la grandiosa operazione ingegneristica con cui il relitto è stato raddrizzato e poi trasferito al porto di Genova per lo smantellamento. Tale operazione ingegneristica viene definita come il più grande progetto di recupero di un relitto della storia il cui costo ammonta a più di 1,2 miliardi di dollari.

