Gemitaiz: dal 2 novembre il singolo inedito ‘Rollin’, poi il tour DATE LIVE

[CS] Dopo l’uscita del video di Chiamate Perse, dedicato a Michael Jackson e la cui traccia è contenuta nell’ultimo disco di inediti Davide (Tanta Roba Label/Universal Music Italia), venerdì 2 novembre Gemitaiz torna con Rollin, brano inedito che arriva alla vigilia dell’atteso Paradise Lost Club Tour. Rollin, di Gemitaiz & Mixer T, apre un nuovo capitolo della carriera del rapper romano, un grande classico per chi da sempre lo segue: il mixtape QVC8, ottavo capitolo della saga ormai cult sul web.

Organizzato da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production, il tour nei club sarà l’occasione per Gemitaiz di far saltare i suoi fan al ritmo dei suoi successi e presentare per la prima volta live il nuovo inedito. Questi gli appuntamenti live già annunciati:

9 novembre – Venaria Reale (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA (SOLD OUT)

(TO), TEATRO DELLA CONCORDIA (SOLD OUT) 10 novembre – Bologna , ESTRAGON

, ESTRAGON 15 novembre – Firenze , OBIHALL

, OBIHALL 16 novembre – Napoli , CASA DELLA MUSICA

, CASA DELLA MUSICA 18 novembre – Bari, DEMODÈ

DEMODÈ 23, 24 e 25 novembre – Roma , ATLANTICO LIVE (SOLD OUT)

, ATLANTICO LIVE (SOLD OUT) 28 (SOLD OUT) e 28 novembre – Milano , ALCATRAZ

, ALCATRAZ 1 dicembre – Padova , GRAN TEATRO GEOX

, GRAN TEATRO GEOX 7 dicembre – Mosciano San’Angelo (TE), PIN UP

(TE), PIN UP 8 dicembre – Nonantola (MO), VOX CLUB

I biglietti per le date del tour sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.