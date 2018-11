Dark Polo Gang in tour nei club da febbraio 2019 DATE LIVE

Freschi della certificazione Oro per il singolo Cambiare Adesso contenuto nell’album Trap Lovers (Virgin Records/Universal Music Italia), i ragazzi della Dark Polo Gang annunciano nuovi appuntamenti live. Il tour vedrà protagonista il trio della trap italiana sui palchi dei più importanti club d’Italia, secondo il seguente calendario (date in aggiornamento):

3 febbraio – Torino , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 9 febbraio – Milano , Fabrique

, Fabrique 23 febbraio – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre 3 marzo – Nonantola (MO), Vox Club

(MO), Vox Club 15 marzo – Roma, Atlantico

I biglietti sono disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 16.00 di lunedì 5 novembre e dalle ore 11.00 di giovedì 8 novembre in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali di Vivo Concerti.