È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 44.2018 (dal 26 ottobre all’1 novembre 2018) che vede confermata la vetta con Se piovesse il tuo nome di Elisa seguito da Promises di Calvin Harris e Sam Smith (+1) e All I Am di Jess Glynne (+1). Secondo i dati EarOne, al quarto posto New York dei Thegiornalisti (-2) quindi Voglio di Marco Mengoni (quinto, +2), Vita ce n’è di Eros Ramazzotti (sesto, -1) e Zero degli Imagine Dragons (settimi, -1). Completano la Top Ten Tutto tua madre di J-Ax (ottavo, +1), Lost in Japan di Shawn Mendes (nono, +1) e Old School Romance di Celestal (decimo, +4).

Tutte italiane le tre più alte nuove entrate: Universale di Benji & Fede (posizione 22), Come no di Baby K (posizione 36) e Starter di Lucio Dalla (posizione 45). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!