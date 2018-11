In radio con l’ultimo singolo Universale, in televisione come conduttori del daily di X Factor 2018 e presto sui palchi del Mediolanum Forum di Assago (MI) e del PalaLottomatica di Roma. Questo, per Benji & Fede, è un periodo intenso arrivato dopo una stagione estiva altrettanto densa di impegni live grazie al successo dell’album Siamo Solo Noise. Trainato dai singoli Buona Fortuna, On Demand e Moscow Mule, il progetto esce venerdì 2 novembre nella versione Limited Edition (Warner Music) con l’aggiunta di quattro inediti tra cui l’estratto in rotazione radiofonica Universale.

Insomma, questi due modenesi hanno voglia di lavorare e non si sottraggono a lunghe nottate in studio, macinando ore di scrittura e registrazione. Un bell’esempio, di certo, per i giovani concorrenti nel loft di X Factor con i quali Ben e Fede si confrontano e di cui svelano la vita quotidiana a riflettori (quasi) spenti.

«Siamo un po’ dei menestrelli che raccontano cosa si svolge dietro le quinte del programma, le impressioni a caldo e a freddo dei ragazzi. – ci spiegano Benji & Fede – Abbiamo iniziato a conoscerli e cercheremo di aiutarli per quella che è la nostra esperienza. È uno scambio, un confronto, siamo qui per raccontare le loro storie. Alcuni di loro, poi, hanno un’età non troppo distante dalla nostra e questo ci fa sentire un po’ parte del gruppo.»

Ma come dicevamo, c’è un nuovo disco per il duo, nuovo sassolino nella carriera discografica di questi ragazzi che sono l’esempio più lampante di come non esista solo il talent come via per il successo. «Più che un sassolino è un vero e proprio macigno! Per noi non è solo un repack: ci sono quattro inediti a cui teniamo molto.

In questi mesi abbiamo scritto tanto e pensiamo sia carino donare qualcosa di nuovo a chi ci ascolta senza dover aspettare un quarto disco che arriverà tra un po’ di tempo (sì, abbiamo già iniziato a lavorarci!)». E per i live, cosa dobbiamo aspettarci? «Saranno due concerti evento: aspettatevi cose belle!».

Scopri tutto quello che il duo ci ha raccontato in questa nostra intervista video.

Di seguito la tracklist di Siamo Solo Noise Limited Edition:

Universale La canzone più triste del mondo Temporale Senza salutarti Niente di speciale feat. Mr.Rain Da grande Incendio On demand feat. Shade XX settembre Sempre Moscow Mule Siamo solo noise Take away Glu Glu Disordine Buona fortuna

E a proposito di impegni, arriva anche un calendario instore che porterà i ragazzi in giro per l’Italia fino quasi a Natale, ecco gli appuntamenti: