Francesca Michielin torna sui palchi dei club italiani con il Tour sopra la techno, uno show dal vivo che vedrà l’artista calarsi in nuovo originale electronic live set. Il nuovo tour si presenta, infatti, come un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo da Francesca, che ha remixato i suoi successi e alcuni brani contenuti nell’ultimo disco 2640.

Il titolo di questo nuovo progetto si rifà alla celebre strofa “queste cose vorrei dirtele sopra la techno”, contenuta in Io non abito al mare, singolo che ha superato 10milioni di streaming e 15milioni di visualizzazioni su Youtube, vantando la certificazione di disco di platino.

Il tour sarà anticipato dal nuovo singolo di Francesca Michielin, intitolato Femme (in uscita il 16 novembre via Sony Music), scritto in collaborazione con Calcutta e remixato dal Dj e polistrumentista italo-canadese Bruno Bellissimo nonché direttore e produttore del nuovo progetto live.

Ecco le date:

24 novembre – Castelvetrano (TP), AREA 14 CLUB

(TP), AREA 14 CLUB 1 dicembre – Mantova , MASCARA CLUB

, MASCARA CLUB 7 dicembre – Bassano del Grappa (VI), LIV CLUB

(VI), LIV CLUB 8 dicembre – Rende (CS), VANILLA CLUB

(CS), VANILLA CLUB 14 dicembre – San Giuliano Terme (PI), REVERS CLUB

(PI), REVERS CLUB 15 dicembre – Spresiano (TV), ODISSEA CLUB

(TV), ODISSEA CLUB 16 dicembre – Bagnolo Cremasco (CR), MAGIKA CLUB

I biglietti per il nuovo tour sono disponibili da ora in tutti i punti fisici dei club e a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 novembre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.