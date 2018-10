Shade: svelate cover, tracklist e featuring del nuovo album ‘Truman’

Annunciato qualche giorno fa, il nuovo album di Shade inizia a svelarsi attraverso cover e tracklsit, appena ufficializzate. Truman – questo il titolo del disco in uscita il 16 novembre – contiene featuring inaspettati (come quello con J-Ax, Grido, Bouchra, Nitro ed Emma Muscat) oltre al duetto di successo con Federica Carta.

Ogni canzone intende rappresentare uno stato d’animo differente, da quello più divertente e scanzonato a quello più introspettivo. Come in un autentico show dagli ingredienti diversi e contenuti in uno stesso quadro, collegati da parti recitate dal rapper stesso.

Ecco la tracklist:

Ouverture (Welcome To The Show) Tutti a casa feat. J-Ax Figurati noi feat. Emma Muscat Bene ma non benissimo Le cose peggiori feat. Nitro La festa di Stacy (skit) Severo ma giusto Irraggiungibile feat. Federica Carta Amore a prima insta Je t’aime feat. Bouchra Il tuo anno feat. Grido Replay Jesus Christ Webstar

Quale traccia vi incuriosisce di più?