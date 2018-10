Pornhub e Salmo insieme: il rapper ha scelto, infatti, la piattaforma d’intrattenimento per adulti per promuovere la pubblicazione del nuovo album, Playlist. In uscita venerdì 9 novembre, al disco è dedicato un canale ufficiale su Pornhub con un contenuto video in esclusiva.

La regia della clip è di Andrea Folino insieme al team Younuts con la produzione e il coordinamento di Lebonski Agency / Maestro. Il video nasce su idea dello stesso Salmo ed è in rotazione sulla homepage di Pornhub, che ospita 100 milioni di visitatori ogni giorno.

«Siamo davvero felici di poter ospitare il video di lancio per il nuovo album di Salmo – afferma Corey Price, Vice President di Pornhub – è entusiasmante come sempre più artisti scelgano la nostra piattaforma per diffondere la propria arte.»

Playlist conterrà 90Min, singolo già record con un milione di stream in 24 ore su Spotify, e 5 nuovi featuring che resteranno segreti fino alla sua uscita.