Cristina D’Avena: ecco tutti i duetti e i big di ‘Duets Forever’

Cristina D’Avena ha svelato via social, con una serie di brevi video, chi sono i 16 big della musica italiana che hanno duettato con lei in Duets Forever – Tutti cantano Cristina. Il nuovo progetto, in uscita il 23 novembre e in pre-order digitale dal 2 novembre) arriva un anno di distanza dal primo capitolo Duets – Tutti cantano Cristina, che ha debuttato al n.1 della classifica di vendita ed è stato nella top20 degli album più venduti del 2017.

Quella che mancava, però, per completare il quadro era la tracklist che ci svela quali sono le sigle dei cartoni animati che ciascun artista ha scelto di interpretare. Ecco finalmente tutti brani e i duetti:

Canzone dei Puffi feat. Patty Pravo con la partecipazione di Fabio De Luigi

con la partecipazione di I ragazzi della Senna (Il Tulipano Nero) feat. Fabrizio Moro

Georgie feat. Dolcenera

Memole dolce Memole feat. Elisa

Pollyanna feat. Malika Ayane

Vola mio mini pony feat. Elodie

Ti voglio bene Denver feat. Lo Stato Sociale

D’Artagnan e i moschettieri del re feat. Il Volo

Alvin rock’n’roll feat. The Kolors

Papà Gambalunga feat. Federica Carta

Il mistero della pietra azzurra feat. Alessandra Amoroso

Robin Hood feat. Max Pezzali

Batman feat. Le Vibrazioni

Sailor Moon e il cristallo del cuore feat. Carmen Consoli

Rossana feat. Nek

Doraemon feat. Shade

Duets Forever – Tutti cantano Cristina nasce da una collaborazione tra Crioma e Warner Music.