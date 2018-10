Le è bastato un solo anno per entrare a far parte delle nuove dive pop: Rita Ora, dall’alto del suo miliardo e più di streaming, annuncia il nuovo album. Esce, infatti, venerdì 23 novembre Phoenix, secondo lavoro dell’artista che è stata ospite del primo Live di X Factor 2018.

Queste le parole con cui Rita Ora introduce il disco in arrivo: «Uno dei sentimenti più liberatori per me è suonare e creare musica. Questo album è un vero album d’amore, ed è stato importante per me farlo a modo mio. Apprezzo molto l’amore e il sostegno di coloro che hanno lavorato con me nel disco e mi hanno permesso di creare qualcosa di cui sono davvero orgogliosa.

Mi hanno dato lo spazio e la libertà di creare qualcosa che nascesse dal mio cuore. Sono davvero orgogliosa e grata per il viaggio che la realizzazione di Phoenix mi ha portato. Ai miei fan, grazie per la vostra pazienza e grazie sempre per l’ascolto.»

La popstar britannica sarà in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 novembre; le prevendite generali sono attive, quindi, su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 2 novembre.