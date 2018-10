Si intitola Una foto di me e di te il nuovo singolo di Marco Carta disponibile da lunedì 29 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Brano, questo, quanto mai decisivo nella carriera dell’artista sardo ma soprattutto nel suo modo di vivere sentimenti e musica. Perché Marco, complice anche l’ospitata a Domenica Live il 28 ottobre, si è liberato di un peso che per lungo tempo ha tarpato le ali alle sue canzoni in termini di sincerità espressiva.

E, così, alla vigilia della pubblicazione della traccia, Marco si è confessato pubblicamente nel salotto di Barbara D’Urso raccontando del suo amore e della voglia di viverlo (finalmente) in libertà e sotto la luce del sole. «Questa canzone parla di due appuntamenti. – ha spiegato l’artista – Il primo è quello mancato con mio padre, quando io l’ho aspettato e lui non è mai arrivato, l’ho aspettato per due ore e non si è presentato. Io l’ho perdonato, perché davvero è passata, gli voglio bene come se ci fosse stato, forse anche lui avrà avuto i suoi motivi.

Il secondo appuntamento è il mio primo bacio: non il primo bacio che ho dato a scuola ma il primo bacio che mi ha lasciato senza respiro, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato. L’ho detto… l’ho detto… l’ho detto con una tale libertà perché deve essere normale, per le persone che sono a casa, per i ragazzi che ci guardano, per le famiglie. Non devono fare lo sbaglio che magari ho fatto io.

È un processo: c’è chi si sente pronto da subito – ha proseguito Marco – chi dopo dieci anni, chi dopo un mese. Io ho vissuto questo processo dando dei pesi alla mia carriera e alla mia musica. Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo, mi faceva soffrire non poterlo baciare, mi faceva soffrire non poter andare al cinema e prendersi la mano. Sono cose che facciamo quando abbiamo 16 anni, io a 33 anni non le ho mai fatte, ora probabilmente le farò», ha poi scherzato.

Marco Carta ha quindi aggiunto: «Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica. Io avevo paura un po’ di questa giornata, della chiave: è facile cadere nella banalità, la gente può dire “l’ha fatto dopo 10 anni”. Questo è il mio percorso: ora mi sentivo pronto e sicuro, perché non puoi più tornare indietro e ora non torno più indietro. È la mia vita. Sono davvero molto felice, mi sento 30 chili in meno».

Marco Carta – Una foto di me e di te, testo

Dicono che Dio per disegnare il mondo

ci ha messo sette giorni

e poi ci sono io all’ombra di mio padre

e avevo sette anni

avrei voluto chiederti qualcosa in più

tipo se è vero che i sogni quando li spendi li perdi

e che gli uomini forti incassano i colpi

senza arrendersi mai, senza piangere mai

dicono che Dio abbia creato tutti

uguali ma speciali

avrei voluto crederci almeno un po’

per poi guardarmi allo specchio

essere fiero di tutto gioire di ogni difetto

e comunque ripetermi che

che non è vero che sei sbagliato

e non hai niente da dimostrare

hai fatto tutto con le tue gambe

anche a costo di farti male

e non ho modo di lasciarti andare

quando ricordo non so immaginare

ti aspetto ancora fermo sulla scale

e in tasca ho una foto di te e me domenica

leggeri di neve e nevica

dicono che Dio ci abbia dato un figlio

per salvarci tutti

e poi ci sono io, ho scelto di gridare

per soffocare i dubbi

avrei voluto renderti fiero di me

e invece hai un figlio diverso

l’ho imparato col tempo

anche senza un esempio

le notti a ripetermi che

che non è vero che sono sbagliato

se quella volta ho scelto di amare

ho chiuso gli occhi e dopo l’ho baciato

trattengo il fiato per non respirare

io non lo so se tu lo puoi accettare

ma ti ricordo e voglio immaginare

di ritrovarti fermo sulle scale

con in tasca una foto di me e te domenica

leggeri di neve e nevica

quando ricordo non so immaginare

io ti ricordo e non so immaginare

ti aspetto ancora fermo sulle scale

ed in tasca ho una foto di me e te domenica

leggeri di neve