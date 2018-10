Dopo il brano Semplifica e la sua versione remix, il cantautore Virginio – tra le firme più apprezzate nel panorama musicale del momento – porta in radio e in digitale Rischiamo tutto (iMEAN / Believe). Il brano anticipa il progetto discografico su cui l’artista sta lavorando con l’etichetta indipendente di Roberto Mancinelli.

Queste le parole con cui Virginio introduce il singolo appena pubblicato: «Per me Rischiamo tutto rappresenta la giusta evoluzione di Semplifica, la sua versione notturna, con un passo in più verso un suono adulto e allo stesso tempo nuovo.»

Scritta da Simonelli con GianLuigi Fazio (Edizioni Curci), che ne è anche produttore, Rischiamo tutto si muove con delicatezza su suoni elettronici aperti e raffinati invitando a non tirarsi indietro nella vita. Essere se stessi è il rischio da correre per non avere mai rimpianti né rimorsi.

A margine della pubblicazione, Virginio ha promesso ai fan nuove date live: «Dopo aver presentato la mia musica a New York (USA) e a Osaka (Giappone) pubblicheremo anche le date del tour elettroacustico che terremo nei club di tutta Italia e dove sarà protagonista la mia nuova anima elettronica, ma anche il pianoforte, mio compagno di sempre.» Non resta che aspettare ancora un po’.